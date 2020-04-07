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07 апреля 2020, вторник, 12:04 629 Инфографика
Общество 2020-04-07T12:22:21+03:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик. Всего 279 инфицированных

В Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик. Всего 279 инфицированных

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось до 279 человек. Об этом во время брифинга сегодня, 7 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки количество инфицированных увеличилось на 12 человек, из них четверо детей, один медик, один случай за прошлые сутки летальный.

Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели еще три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две девочки, им по три года, а также пятеро мужчин от 31 до 67 лет, два мальчика 6 и 15 лет. 

"Один мужчина в возрасте 36 лет скончался, за его жизнь почти две недели боролись врачи Александровской больницы", - отметил Кличко.

Коронавирус в Киеве. Фото: КГГАКоронавирус в Киеве. Фото: КГГА

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.

Тем временем в Вооруженных силах зафиксирована первая смерть от коронавируса, количество заболевших увеличилось на 1 до 4.

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