Київ наздогнав по клімату Херсон і Миколаїв: погода стала на 400 км на південь

В той час, як за місяць Київ побив 12 температурних рекордів, в результаті спостереження протягом перших трьох місяців синоптики з'ясували, що погода в Києві стала на 400 км на південь, повідомили у прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

"Порівнявши отримані кліматичні норми в 1991-2020 роках (січень-березень) по Києву та кліматичні норми у 1961-1990 роках (січень-березень) з Миколаєва та Херсона, вразив той факт, що за новими нормами столиця перемістилася приблизно на 400 км на південь", - йдеться в повідомленні.

По завершенню трьох місяців цього року в Києві отримані значні позитивні відхилення від попереднього кліматичного періоду. За температурою повітря січень у Києві потеплішало на 2,4 ° C, а лютий і березень відповідно на 1,9 ° C і 1,8 ° C.

Як повідомляли Українські Новини, після різкого похолодання в Україні вночі до -12 в країну поступово почне повертатися тепло.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.

Крім того, синоптики зробили прогноз погоди на літо, попередивши про природні катаклізми, урагани та пекельної спеки.