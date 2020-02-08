Морозы в апреле и рекордная жара в мае: синоптики дали аномальный прогноз на всю весну-2020

В то время, как зима была аномально теплой с рекордными температурами, весна ожидается тоже с нетипичной для этого времени года погодой. Так, в марте 2020 года в Украине возможно возвращение зимней погоды. В апреле года синоптики прогнозируют заморозки, а в мае уже можно ожидать летнюю жару.

Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти", - сказала она в интервью Agravery.

Также в марте ожидаются небольшие осадки, а во второй половине месяца существенно потеплеет, сообщил Владимир Деркач изданию polissia.net.



По словам народного синоптика Владимира Деркача, апрель начнется прохладой с небольшими осадками, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца будет потепление, но осадков практически не ожидается.

Синоптик отметил, что в начале мая вероятны небольшие осадки. Погода в Украине при этом будет характеризоваться повышением температуры и уже в середине месяца можно ожидать летнюю жару, которая продержится практически до середины месяца, после чего пойдут дожди. Конец месяца будет теплым, но иногда возможны осадки.

Весна 2020 года будет характеризоваться теплой погодой, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, самые высокие температуры ожидаются в западных областях Украины.

"Иногда возможны существенные снижения температуры, но они будут кратковременными. По этим ориентировочным прогнозам, большое количество осадков маловероятно, а в южных регионах возможен их дефицит. Если дефицит осадков, который наблюдался еще с лета, сохранится, то проблема с засухой обострится", - сказала снопктик.

По ее словам, можно сказать о том, что весна в Украине наступила уже прямо сейчас.

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Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.