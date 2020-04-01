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01 апреля 2020, среда, 06:00 1424
Жизнь 2020-04-01T06:00:01+03:00
Українські Новини
Апрель в Украине начнется морозами до -12: синоптик дала прогноз на День смеха и до Благовещения

Апрель в Украине начнется морозами до -12: синоптик дала прогноз на День смеха и до Благовещения

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Заморозки, Благовещение, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Наталка Диденко
Заморозки. Фото: pixabay.com
Заморозки. Фото: pixabay.com

В то время, как март в Украине закончился снегом и морозом, начало второго весенного месяца ознаменуется еще большим похолоданием. Однако будет солнечно, ветер также утихнет. 

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Зима сопротивляется, добавляет нам к карантинным нелегких времен, еще и мороза. 1 апреля, ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2-6 градусов, в Карпатах до -6-12 градусов. Арктический воздух", - сообщила она.

В то же время, дневное апрельское солнце благодаря антициклону прогреет днем ​​окружающую среду до + 4 + 9 градусов.

По словам синоптика, в среду в Украине будет сухо и солнечно. "Мощный антициклон, центр которого - вплоть над Атлантикой, получит своим влиянием и Украины, попутно разбросав влажные фронта на север и юг", - пишет Диденко. 

Ветер сменится на более мягкий западный.

В Киеве первое апреля будет с ночным морозом, к -3-5 градусов, днем ​​уже потеплеет до +7 градусов. День ожидается солнечный.

В дальнейшем потепление будет усиливаться, ближе к Благовещения в Украине ожидается + 13 + 19 градусов.

"Апрель - самый оптимистичный месяц года. Ведь именно в апреле становится понятно, что вот-вот - и пойдет валом эта тюльпанное-нарцисна роскошь, мы без шапок, с летучими платочками на шее, гардеробные цвета станут ярче, цветы перекочуют на балкон, балкон, на радость коту, будет всегда открытым и все птицы вернутся домой.

Украинцы также все возвращаются домой, правда, совсем не по такой красивой причине, как весна, и у птиц организовано все значительно лучше.

Однако окружающие сложные человеческие обстоятельства никак не умаляют красоты апреля и наших надежд, которые именно сейчас, вместе с прибывания цветов вокруг, вырываются на свободу после долгой зимы", - подытожила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Тем временем, после теплых выходных с почти майской погодой в Украине пришло резкое похолодание. 

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