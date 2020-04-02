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02 апреля 2020, четверг, 06:14 27
Lifestyle 2020-04-02T07:30:02+03:00
Українські Новини
За месяц в Киев побил 12 температурных рекордов

За месяц в Киев побил 12 температурных рекордов

Кира Молчанова
Киев, Погода, погода в Киеве, температурные рекорды, Центральная геофизическая обсерватория
Весна. Погода. Фото: reading
Весна. Погода. Фото: reading

Пока апрель обещает быть неустойчивым с перепадами температурами, киевская погода в марте 2020 года побила 12 температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Так, среднемесячная температура месяца достигла 6,5 градусов, что на 5,8 градусов превышает климатическую норму.

За всю историю климатических наблюдений этот март стал третьим самым теплым и первым по количеству температурных рекордов. Всего их 12.

Холоднее всего было 24 марта когда температура под утро опустилась до 4,5 градусов мороза, а теплее всего 29 марта, когда температура после полудня достигла 19,4 градусов тепла.

Синоптики обращают внимание на то, что самыми теплыми были первые дни марта, когда средняя температура которой достигла 7,6 градусов, а самыми холодными — последние, где температура была 5,3 градусов тепла.

Март был скупым на осадки, которых выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39% климатической нормы, добавили в обсерватории.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло.

В Киеве в ночь на 8 марта, столбик термометра не опустился ниже 7,0 градусов тепла, что на 2,2 градуса выше, чем это было в 1906 году. Эта ночь стала самой теплой за 140 лет.

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