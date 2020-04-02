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02 апреля 2020, четверг, 05:50 3217 Инфографика
Жизнь 2020-04-02T07:15:02+03:00
Українські Новини
Природные катаклизмы, ураганы и адская жара: синоптики напугали прогнозом погоды на лето

Природные катаклизмы, ураганы и адская жара: синоптики напугали прогнозом погоды на лето

Надежда Комендантова
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Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info

Погода в Украине будет аномальной на протяжении всего 2020 года и синоптики сделали прогнозы о том, что ждет украинцев летом. По предварительным прогнозам, лето в Украине будет сухим и жарким, что может привести к проблемам с урожаем.

Как рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида РБК-Украина, в Украине катастрофически поднимается температура не только летом, но и зимой.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", - отметил синоптик и предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах, а к жаркому и сухому лету – стоит привыкать.

Как отметил народный синоптик Назарий Данилюк, лето в Украине начнется рано, еще в мае и оно будет омрачаться периодическими природными катаклизмами.

В июне украинцев ждут сильные дожди и штормовой ветер, которые сбавят обороты только во второй половине месяца. Июль также начнется с ливней и резких перепадов температур, но середина месяца будет сухой и очень жаркой во всех областях страны.

Конец лета будет нестабильным, в августе ожидаются сильные перепады температур, возможны ураганы и затяжные дожди. И похолодание начнется уже во второй половине месяца.

Прогноз погоды в Украине на все лето от народного синоптика. Коллаж Прогноз погоды в Украине на все лето от народного синоптика. Коллаж "Сегодня"

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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