Циклоны резко изменят погоду в Украине: синоптик рассказала, когда потеплеет

После резкого похолодания в Украине ночью до -12, в страну постепенно начнет возвращаться тепло. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. "Наконец-то в диктат мощного атлантического антициклона Keywan нарушит активизация циклонов Полина и Оливия в Северной Европе. Антициклон начнет слабеть", - написала синоптик По ее словам, циклоны начнут блокировать поступление арктического воздуха в Украину. Ветер постепенно изменится на юго-западный. "Ближайшая ночь все равно будет с мороз, но тренд явно к вращению воздушных масс," - написала синоптик. 2 апреля, по словам Диденко, в Украине ожидается сухая, в основном солнечная погода. Ветер уже с Запада и юго-Запада. Ближайшей ночью еще будут низкие градусы в Украине, предположительно-1-5, но во второй половине дня еще одно направление ветра и другой воздушной массы принесет резкое потепление + 8 + 13 градусов. В Киеве четверг будет ночью с небольшим морозом 1-3 градусов, днем уже теплее, около + 10 градусов. Без осадков. "Температура воздуха будет постепенно подниматься, но осадков не видно, поливать цветы и то, что уже посадили, придется много", - предупредила синоптик Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020. Тем временем, после теплых выходных с почти майской погодой в Украине пришло резкое похолодание.