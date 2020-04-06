В Іспанії найнижче число заражень коронавірусом за два тижні

В Іспанії, яка стала другою країною в світі за кількістю хворих на коронавірус, заявили про рекордне зниження захворювання інфекцією COVID-19 за 2 тижні. Про це передає Bloomberg.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в понеділок, 6 квітня загальне число заражень досягло 135 тис. чоловік. За добу коронавірусом заразилися 4273 людини, що є найнижчим показником з 22 березня.

Крім того, вже другий день поспіль спостерігається незначне зменшення смертності від вірусу. Так, у понеділок померли 637 осіб порівняно з 674 загиблими в неділю. Це найнижчий показник з 24 березня. Всього від коронавіруса померли понад 13 тис. іспанців.

Як повідомляли Українські Новини, лікарі Іспанії розповіли про критичну ситуацію хворих коронавірусом в лікарнях Мадрида.

За даними на 3 квітня, в Іспанії від коронавіруса померло 11 тисяч чоловік, одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч.

Також Китай надіслав Іспанії партію бракованих тестів на коронавірус.

Тим часом, друга хвиля епідемії інфекції COVID-19 накрила Китай.