В Китае новая вспышка коронавируса: за сутки зафиксировано около двух тысяч заболевших

Ранее стало известно, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад, в связи с чем, закрыли все больницы и открыли границы. Позднее было обнаружено, что настоящее число заболевших инфекцией было скрыто властями. Тем временем, в стране началась новая вспышка эпидемии:за сутки заразились более 1,6 тысяч человек. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. Новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнью...", - отметил врач.

Кроме того, по словам чиновника, за сутки зафиксировано 7 летальных случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, пациент из Китая болел коронавирусом почти 50 дней. Он выглядел почти здоровым, но переносил Cоvid-19.

Тем временем, Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса.

Также китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемиякоронавируса по всему миру.