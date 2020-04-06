Україна 26-й день на карантині: набувають чинності нові обмеження

Сьогодні розпочався 26-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і посилив його новими обмеженнями.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 18 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

закликали Громадян мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

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