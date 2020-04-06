підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 квітня 2020, понеділок, 08:49 30
Суспільство 2020-04-06T10:45:03+03:00
Українські Новини
Україна 26-й день на карантині: набувають чинності нові обмеження

Україна 26-й день на карантині: набувають чинності нові обмеження

Анна Рудык
Карантин, Кабмін, Коронавірус, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 26-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і посилив його новими обмеженнями.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 18 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

закликали Громадян мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Також з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також ми писали про те, як будуть карати за порушення карантину і як вигуляти собаку і не нарватися на штраф.

Більше новин про: Карантин Кабмін Коронавірус Карантин в Україні

Коронавірус "скасував" вибори вже у 18 країнах сві...
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукра...
Карантин посилюють. Як будуть карати порушників но...
Кабмін виділив 40,7 млн гривень жителям обваленого...
За день в Україні від коронавірусу померли шість осіб. Всього 1319 інфікованих
Україна 26-й день на карантині: набувають чинності нові обмеження
Новини
У Китаї за добу зафіксували 78 безсимптомних випадків коронавірусу 10:37
Чумак заявив, що результати переатестації прокурорів були знищені законно 10:26
Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют на 6 квітня 10:25
Населення вивело за кордон €66,4 млн 10:11
Кількість вакансій стрімко зменшується. Як карантин впливає на ринок праці 10:00
більше новин
Брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тіс та українській дочці світового контейнерного гіганта MAERSK, - ЗМІ 20:17
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому 12:34
Кабмін роз'яснив нові обмеження на час карантину 18:32
Міністр Чернишов так і не реалізував жодного зі своїх будівельних мега-проектів, - ЗМІ 11:17
більше новин
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію 19:11
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини 10:02
У світі діагностованих випадків коронавірусу вже 1,2 мільйони. Дані на 5 квітня 08:18 Інфографіка
Як часто можна виходити на вулицю людям, які самоізолювались 12:10
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
більше новин
У світі на коронавірус захворіло понад 1,2 млн осіб. Дані на 6 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok