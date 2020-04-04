підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
04 квітня 2020, субота, 16:59 5
Президент 2020-04-04T17:00:06+03:00
Українські Новини
Дефіциту продуктів під час карантину не буде, - Зеленський

Дефіциту продуктів під час карантину не буде, - Зеленський

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Продукти харчування, експорт продуктів, дефіцит продуктів
Володимир Зеленський. Скріншот відеозвернення
Володимир Зеленський. Скріншот відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді по боротьбі з поширенням коронавірусу заявив, що в українців не буде проблем з наявністю продуктів тому немає необхідності в нових обмеження експорту. Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента.

"Українці забезпечені продовольством і ніякої нестачі не буде, і поки потреби у додаткових обмеженнях експорту немає", - зауважив Зеленський.

Уряд також перевірив підвищення цін на деякі продовольчі товари і провів переговори з власниками і керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на паливо, і вже в найближчі дні ціни будуть знижуватися.

Крім того повідомляється, що на нараді поставили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації і запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів.

Для цього обговорили виробничі потужності, можливості закупівлі сировини, сертифікації українських компаній і співробітництво з іноземними виробниками в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив експортувати гречку до середини літа.

Також "Укрспирт" вирішив призупинити експорт спирту через підвищення попиту в Україні.

Більше новин про: Володимир Зеленський Продукти харчування експорт продуктів дефіцит продуктів

У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців
В Україні з 14-15 квітня може початися пік коронавірусу, - головний санітарний лікар
Новини
Маска. Фото: freepik
У Києві з'явилися автомати з медичними масками 17:48
Дефіциту продуктів під час карантину не буде, - Зеленський 16:59
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Україна відправила в Італію 20 медиків на два тижні для допомоги у боротьбі з коронавірусом 14:27
В Україні з 14-15 квітня може початися пік коронавірусу, - головний санітарний лікар 13:11
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
З 24 апаратів ШВЛ тільки 2 призначені для хворих з COVID-19, — результати перевірки київської лікарні 19:40
більше новин
У Києві 25 нових випадків коронавірусу, всього 214 хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok