Дефіциту продуктів під час карантину не буде, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на традиційній селекторній нараді по боротьбі з поширенням коронавірусу заявив, що в українців не буде проблем з наявністю продуктів тому немає необхідності в нових обмеження експорту. Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента.

"Українці забезпечені продовольством і ніякої нестачі не буде, і поки потреби у додаткових обмеженнях експорту немає", - зауважив Зеленський.

Уряд також перевірив підвищення цін на деякі продовольчі товари і провів переговори з власниками і керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на паливо, і вже в найближчі дні ціни будуть знижуватися.

Крім того повідомляється, що на нараді поставили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації і запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів.

Для цього обговорили виробничі потужності, можливості закупівлі сировини, сертифікації українських компаній і співробітництво з іноземними виробниками в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив експортувати гречку до середини літа.

Також "Укрспирт" вирішив призупинити експорт спирту через підвищення попиту в Україні.