В Украине резко вырос спрос на спирт

В условиях карантина в Украине из-за коронавируса, который могут продлить в зависимости от эпидситуации, "Укрспирт" решил приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине

Государственное предприятие "Укрспирт" решило приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

"Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине в связи с распространением COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что экспорт возобновится после того, как будет полностью обеспечена внутренняя потребность страны в спирте.

Дату начала отгрузок предприятие сообщит позже.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" запустил дополнительно 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт.

Тем временем в части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики.



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