В Украине резко вырос спрос на спирт

В условиях карантина в Украине из-за коронавируса, который могут продлить в зависимости от эпидситуации, "Укрспирт" решил приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине Государственное предприятие "Укрспирт" решило приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине. Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини. "Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине в связи с распространением COVID-19", - сказано в нем. Отмечается, что экспорт возобновится после того, как будет полностью обеспечена внутренняя потребность страны в спирте. Дату начала отгрузок предприятие сообщит позже. Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" запустил дополнительно 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт. Тем временем в части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики.Кроме того, как сделать спиртосодержащий антисептик для рук. Рекомедации Всемирной организации здравоохранения.