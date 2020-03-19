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19 марта 2020, четверг, 17:51 19
Экономика 2020-03-19T17:52:26+02:00
Українські Новини
В Украине резко вырос спрос на спирт

В Украине резко вырос спрос на спирт

Таня Войтюк
Экспорт, Спирт, Укрспирт, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Спиртзавод
Спиртзавод

В условиях карантина в Украине из-за коронавируса, который могут продлить в зависимости от эпидситуации, "Укрспирт" решил приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине

Государственное предприятие "Укрспирт" решило приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

"Укрспирт" временно приостановил отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине в связи с распространением COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что экспорт возобновится после того, как будет полностью обеспечена внутренняя потребность страны в спирте.

Дату начала отгрузок предприятие сообщит позже.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" запустил дополнительно 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт.

Тем временем в части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики.


Кроме того, как сделать спиртосодержащий антисептик для рук. Рекомедации Всемирной организации здравоохранения.

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