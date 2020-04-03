Кабмин запретил экспортировать гречку до середины лета

Об этом говорится в сообщении Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"2 апреля, на внеочередном заседании правительства принято постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров от 24 декабря 2019 №1109", которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки. Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00)", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, при этом свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинских аграриев предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ по просьбе Кличко проверит рост цен на продукты питания в Киеве.

Также паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.

Тем временем, Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.