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03 апреля 2020, пятница, 00:00 54
Экономика 2020-04-03T00:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмин запретил экспортировать гречку до середины лета

Кабмин запретил экспортировать гречку до середины лета

Надежда Комендантова
Экспорт, Кабмин, Гречка, запрет экспорта
Гречка. Фото: lacare.ru
Гречка. Фото: lacare.ru

После того, как "коронавирусная" паника взвинтила цены на продукты, а Беларусь запретила экспорт гречки и картошки, Кабинет Министров запретил экспорт гречки до 1 июля.

Об этом говорится в сообщении Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"2 апреля, на внеочередном заседании правительства принято постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров от 24 декабря 2019 №1109", которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки. Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00)", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, при этом свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время имеет диалог с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинских аграриев предприятия увеличивать посевные площади под гречихой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, АМКУ по просьбе Кличко проверит рост цен на продукты питания в Киеве.

Также паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах. 

Тем временем, Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания с начала марта.

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