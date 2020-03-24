Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ"

На третьей неделе карантина поставщики начали повышать цены, поэтому компания "АТБ-Маркет", которая ранее ограничила продажу товаров в одни руки, решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. "Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли, - говорится в сообщении. В частности, изменились на такие продукты: продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%. Сообщается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами. Как сообщали Українські Новини, сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям. Также в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.