Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ"

На третьей неделе карантина поставщики начали повышать цены, поэтому компания "АТБ-Маркет", которая ранее ограничила продажу товаров в одни руки, решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли, - говорится в сообщении.

В частности, изменились на такие продукты:

продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%,

сахар на 8%,

макаронные изделия на 9,5%,

пшеничная крупа на 11%,

гречка на 51%,

мука - 5%,

яйца - 6%.

Сообщается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

Как сообщали Українські Новини, сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям.

Также в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.