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  • Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ"
24 марта 2020, вторник, 05:45 6927
Экономика 2020-03-24T05:45:01+02:00
Українські Новини
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ"

Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ"

Анна Рудык
Гречка, АТБ, Цены на продукты, карантин в Украине, цены на сахар
Цены на продукты. Фото: riapo.ru
Цены на продукты. Фото: riapo.ru

На третьей неделе карантина поставщики начали повышать цены, поэтому компания "АТБ-Маркет", которая ранее ограничила продажу товаров в одни руки, решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли, - говорится в сообщении.

В частности, изменились на такие продукты:

  • продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, 
  • сахар на 8%, 
  • макаронные изделия на 9,5%, 
  • пшеничная крупа на 11%, 
  • гречка на 51%, 
  • мука - 5%, 
  • яйца - 6%.

Сообщается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

Как сообщали Українські Новини, сеть АТБ запускает пилотный проект по доставке товаров домой покупателям.

Также в АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты.

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