В Кабмине запретили экспорт товаров, которые помогают бороться с эпидемией

Кабинет Министровзапретил экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня из-за распространения в мире нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн гривен на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения Госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения", — сказано в нем.

Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения температурного скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщали Українськi Новини, Украина может ограничить работу пограничных пунктов пропуска с целью предотвращения распространения коронавируса.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) ограничит проведение массовых мероприятий и образовательного процесса для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 по 31 марта.

Тем временем, Кабмин ввел общенациональный карантин по всей Украине.

3 марта в Украине зарегистрирован первый и пока единственный случай коронавирусной инфекции у жителя Черновцов.