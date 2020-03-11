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11 марта 2020, среда, 15:21 102
Общество 2020-03-11T15:22:54+02:00
Українські Новини
В Кабмине запретили экспорт товаров, которые помогают бороться с эпидемией

В Кабмине запретили экспорт товаров, которые помогают бороться с эпидемией

Кира Молчанова
Борисполь, Медицинское оборудование, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Маска. медицинская маска. Фото: freepik
Маска. медицинская маска. Фото: freepik

Кабинет Министровзапретил экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня из-за распространения в мире нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн гривен на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения Госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения", — сказано в нем.

Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения температурного скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщали Українськi Новини, Украина может ограничить работу пограничных пунктов пропуска с целью предотвращения распространения коронавируса.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) ограничит проведение массовых мероприятий и образовательного процесса для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 по 31 марта.

Тем временем, Кабмин ввел общенациональный карантин по всей Украине.

3 марта в Украине зарегистрирован первый и пока единственный случай коронавирусной инфекции у жителя Черновцов.

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