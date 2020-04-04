Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1092 случая заражения коронавирусом, что на 20 случаев больше, чем было в пятницу вечером. Количество умерших от заболевания увеличилось на 1 человека до 28.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.



Так, Covid-19 подтвердили в 1092 человек, из них 78 детей.



Данные по областях





Винницкая обл. - 66 случаев;

Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Закарпатская обл. - 24 случая;

Запорожская обл. - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)

г. Киев - 195 случаев (1 летальный)

Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. - 19 случаев;

Львовская обл. - 14 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 8 случаев;

Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)

Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)

Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)

Черниговская обл. - 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин.

В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщали Українські Новини, жителей Черновицкой области просят два дня не выходить из дома из-за коронавируса.



Кроме того, за сутки коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек.