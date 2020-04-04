подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
04 апреля 2020, суббота, 10:15 120
Общество 2020-04-04T10:29:04+03:00
Українські Новини
Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети

Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети

Валерия Драгомирова
Карантин, коронавирус в Украине, коронавирус у детей
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1092 случая заражения коронавирусом, что на 20 случаев больше, чем было в пятницу вечером. Количество умерших от заболевания увеличилось на 1 человека до 28.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Так, Covid-19 подтвердили в 1092 человек, из них 78 детей.

Данные по областях

  • Винницкая обл. - 66 случаев;
  • Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)
  • Днепропетровская обл. - 14 случаев;
  • Донецкая обл. - 8 случаев;
  • Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)
  • Закарпатская обл. - 24 случая;
  • Запорожская обл. - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)
  • г. Киев - 195 случаев (1 летальный)
  • Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)
  • Кировоградская обл. - 19 случаев;
  • Львовская обл. - 14 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 26 случаев;
  • Полтавская обл. - 8 случаев;
  • Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)
  • Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)
  • Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)
  • Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)
  • Черниговская обл. - 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин.

В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщали Українські Новини, жителей Черновицкой области просят два дня не выходить из дома из-за коронавируса. 

Кроме того, за сутки коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек. 

Больше новостей о: Карантин коронавирус в Украине коронавирус у детей

Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети
Запастись продуктами и не выходить из дома два дня. В Черновицкой области ввели жесткие ограничения
Новости
МОЗ сделал рекомендации по противодействию коронавирусу на языках нацменьшинств, но проигнорировал русский 10:59 Инфографика
Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети 10:15
Певица Pink переболела коронавирусом 09:54
Запастись продуктами и не выходить из дома два дня. В Черновицкой области ввели жесткие ограничения 09:25
С начала карантина украинцы начали массово искать новую работу: как сделать поиск более успешным 09:00
больше новостей
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
В Раде может увеличиться количество заразившихся коронавирусом депутатов, - Корниенко 16:08
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
больше новостей
За день коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек. Данные на 4 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok