Коронавирусом в Украине заразились уже 1092 человека, из них 78 - дети

В Украине по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 1092 случая заражения коронавирусом, что на 20 случаев больше, чем было в пятницу вечером. Количество умерших от заболевания увеличилось на 1 человека до 28. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook. Так, Covid-19 подтвердили в 1092 человек, из них 78 детей.Данные по областях Винницкая обл. - 66 случаев; Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный) Днепропетровская обл. - 14 случаев; Донецкая обл. - 8 случаев; Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный) Закарпатская обл. - 24 случая; Запорожская обл. - 28 случаев; Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных) г. Киев - 195 случаев (1 летальный) Киевская обл. - 77 случая (4 летальных) Кировоградская обл. - 19 случаев; Львовская обл. - 14 случаев; Луганская обл. - 3 случая; Одесская обл. - 26 случаев; Полтавская обл. - 8 случаев; Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных) Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных) Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных) Харьковская обл. - 1 случай; Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный) Хмельницкая обл. - 10 случаев; Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный) Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных) Черниговская обл. - 5 случаев. Среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет. Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Как сообщали Українські Новини, жителей Черновицкой области просят два дня не выходить из дома из-за коронавируса. Кроме того, за сутки коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек.