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04 квітня 2020, субота, 11:35 5
Суспільство 2020-04-04T11:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві 25 нових випадків коронавірусу, всього 214 хворих

У Києві 25 нових випадків коронавірусу, всього 214 хворих

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко, Київ, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як в Україні коронавірус зафіксували у 1092 осіб, у Києві вже 214 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Кількість хворих збільшилася за минулу добу на 25 осіб. Серед них 15 жінок у віці від 23 до 65-ти років і 10 чоловіків у віці від 17-ти до 68-ми років.

У тому числі коронавірусом захворіли ще двоє медиків.

10 пацієнтів були госпіталізовані в столичні лікарні. 15 - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомляли Українські Новини, жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з будинку через коронавірус.

За даними СБУ, на території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коронавірусу. Оперативники спецслужби встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази про проведення політики замовчування і перекручування інформації.

Крім того, за добу на коронавірус у світі захворіли майже 100 тис. осіб.

Тим часом до Великодня майже 300 тисяч киян отримають матеріальну допомогу.

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