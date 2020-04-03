На территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса, - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что на оккупированной территории Луганской области умерли 13 человек с признаками коронавирусной инфекции, в то время, как в Киеве зафиксировали 189 случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по материалам СБУ прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями самопровозглашенной "Луганской народной республики" фактов заболевания коронавирусом.

Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганской области.

В частности, через средства массовой информации "руководители" ЛНР пытались убедить местное население, что на территории области не обнаружены лица с симптомами инфекции.

Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Жители области свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полном отсутствии защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.

По оперативным данным, больных респираторными заболеваниями на временно оккупированных территориях насчитывается около 10 тыс.

"Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки больничных мест в медицинских учреждениях", - отмечено в сообщении.

В то же время оккупационными администрациями в областях все силы брошены на предотвращение распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования России.

Сотрудники СБУ констатируют нарушение главарями ЛНР конституционных прав граждан на временно оккупированной территории области.

Умышленные действия представителей оккупационных властей квалифицированы органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Досудебное следствие поручено следователям Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Как сообщали Українськi Новини, "ДНР" решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной.

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