подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 19:38 811
Силовые структуры 2020-04-03T20:00:13+03:00
Українські Новини
На территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса, - СБУ

На территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса, - СБУ

Елена Новикова
ЛНР, СБУ, Коронавирус, Неподконтрольные территории, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Служба безопасности Украины заявляет, что на оккупированной территории Луганской области умерли 13 человек с признаками коронавирусной инфекции, в то время, как в Киеве зафиксировали 189 случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по материалам СБУ прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями самопровозглашенной "Луганской народной республики" фактов заболевания коронавирусом.

Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганской области.

В частности, через средства массовой информации "руководители" ЛНР пытались убедить местное население, что на территории области не обнаружены лица с симптомами инфекции.

Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Жители области свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полном отсутствии защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности.

По оперативным данным, больных респираторными заболеваниями на временно оккупированных территориях насчитывается около 10 тыс.

"Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки больничных мест в медицинских учреждениях", - отмечено в сообщении.

В то же время оккупационными администрациями в областях все силы брошены на предотвращение распространения болезни среди военного контингента, находящегося под управлением командования России.

Сотрудники СБУ констатируют нарушение главарями ЛНР конституционных прав граждан на временно оккупированной территории области.

Умышленные действия представителей оккупационных властей квалифицированы органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Досудебное следствие поручено следователям Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Как сообщали Українськi Новини, "ДНР" решила полностью закрыть линию разграничения с Украиной.

Ранее сообщалось о том, что Россия разрешила въезд на свою территорию жителям "ДНР" и "ЛНР".

Больше новостей о: ЛНР СБУ Коронавирус Неподконтрольные территории Смерть от коронавируса

Сегодня прекращается пропуск граждан и транспорта ...
Записи Ермака. Лерос готов давать показания СБУ...
Эпидемия коронавируса грозит масштабным голодом, –...
Украина вернет всех удерживаемых на оккупированном...
Что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. Полный список ограничений Кабмина
Украина отправит в Италию бригаду медиков и медспирт в рамках гуманитарной помощи
Новости
Давно такого не было: НБУ купил на межбанке 150 млн долларов 19:49
На территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса, - СБУ 19:38
Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме 19:30
Комплекс крылатых ракет Р-360МЦ
Видео дня: яркие кадры успешного испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" 19:16
Эпидемия коронавируса грозит масштабным голодом, – ООН 19:02
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
больше новостей
Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok