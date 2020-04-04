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04 апреля 2020, суббота, 09:25 228
Общество 2020-04-04T09:38:32+03:00
Українські Новини
Запастись продуктами и не выходить из дома два дня. В Черновицкой области ввели жесткие ограничения

Запастись продуктами и не выходить из дома два дня. В Черновицкой области ввели жесткие ограничения

Валерия Драгомирова
Карантин, Черновицкая область, ограничения, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Черновицкой области с 13:00 4 апреля, до 6:00 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. Жителей просят не покидать дома и квартиры.

Об этом написал в своем Facebook председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Губернатор области призвал всех граждан к 13:00 субботы приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

Пост. Скриншот: Facebook/Сергей ОсачукПост. Скриншот: Facebook/Сергей Осачук

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за тысячу. Количество умерших от заболевания увеличилось на 4 человека до 27.

Кроме того, по решению Кабмина, ходить по улице группой более двух человек запрещено. Правительство также призывает граждан воздержаться от выезда на шашлыки и прогулок в парках до конца апреля.

Что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. Полный список ограничений Кабинета Министров

Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составлет 1 миллион 100 тысяч человек. 

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