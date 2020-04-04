Запастись продуктами и не выходить из дома два дня. В Черновицкой области ввели жесткие ограничения

В Черновицкой области с 13:00 4 апреля, до 6:00 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. Жителей просят не покидать дома и квартиры. Об этом написал в своем Facebook председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук. Губернатор области призвал всех граждан к 13:00 субботы приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Пост. Скриншот: Facebook\/Сергей Осачук Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за тысячу. Количество умерших от заболевания увеличилось на 4 человека до 27.Кроме того, по решению Кабмина, ходить по улице группой более двух человек запрещено. Правительство также призывает граждан воздержаться от выезда на шашлыки и прогулок в парках до конца апреля.Что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. Полный список ограничений Кабинета Министров. Тем временем в мире количество инфицированных коронавирусом составлет 1 миллион 100 тысяч человек.