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  • За день коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек. Данные на 4 апреля
04 апреля 2020, суббота, 08:20 605 Инфографика
Мир 2020-04-04T08:20:01+03:00
Українські Новини
За день коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек. Данные на 4 апреля

За день коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек. Данные на 4 апреля

Валерия Драгомирова
США, Италия, Испания, Коронавирус, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

И пока в Украине по состоянию на 3 апреля зафиксировали 1072 случаев коронавируса, в мире количество инфицированных Covid-19 составлет 1 миллион 100 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, согласно данным по состоянию на утро 4 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру составляет 1 099 389 человек. Погибли 58 901 человек, вылечились – 226 603.

На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 277 953 человек, погибли – 7 152. Отметим, что за сутки зафиксировано 32 413 новых случаев заболевания в стране.

На втором месте находится Италия. Здесь заразились 119 827 человека (за сутки 4 585), и погибли 14 681 человек.

На третьем месте Испания, которя почти догнала по заболеваемости Италию. В Испании коронавирусом заразились 119 199 человек (7 134 за сутки), всего в стране 11 198 летальных случаев.

На четвертом месте оказалась Германия. В стране 91 159 зараженных (6 365 за сутки), погибли 1 107 человек.

В Китае за сутки зафиксировали лишь 62 случая, всего – 82 518. Погибли 3 330 человек (4 за последние сутки).

Карта распространения коронавирусаКарта распространения коронавируса


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