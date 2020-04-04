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04 квітня 2020, субота, 00:10 5
Верховна Рада і партії 2020-04-04T00:45:01+03:00
Українські Новини
Позачергове засідання Ради може відбутися 8 або 9 квітня, - Арахамія

Позачергове засідання Ради може відбутися 8 або 9 квітня, - Арахамія

Елена Новикова
Держбюджет, Давід Арахамія, засідання Верховної Ради, позачергове засідання, зміни до держбюджету
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує проведення позачергового засідання парламенту для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік 8 або 9 квітня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", передають Українські Новини.

"Прогнозую, що це (позачергове засідання) може бути середовище або четвер", - сказав Арахамія.

За словами Арахамии, на найближче позачергове засідання також планується винести 3-й пакет законопроектів щодо боротьби з коронавірусом, який на даний момент розробляється парламентськими фракціями, в якому, зокрема, будуть передбачені пільги для бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні 30 березня Рада провалила голосування за зміни до держбюджету-2020.

Також повідомлялося про те, що 30 березня Рада прийняла закон про дистанційну роботу та дозволила не платити за оренду на час карантину.

Крім того, Рада прийняла в першому читанні "антиколомойский закон" - олігархові не повернуть Приватбанк навіть за рішенням суду.

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