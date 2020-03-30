Рада разрешила не платить за аренду на время карантина

Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом) Гражданского кодекса.

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Также в период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.