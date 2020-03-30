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30 марта 2020, понедельник, 14:59 5357
Верховная Рада и партии 2020-03-30T15:04:46+03:00
Українські Новини
Рада разрешила не платить за аренду на время карантина

Рада разрешила не платить за аренду на время карантина

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Аренда, Карантин
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада, которая провалила голосование за бюджет 2020, освободила нанимателей от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров 11 марта, до завершения карантина.

За принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно ему, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом) Гражданского кодекса.

Общая и специальная исковая давность, преимущественное право покупки доли в праве общей долевой собственности, прекращение поручительства, право на обжалование действий исполнителя завещания, исковая давность, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, которая применяется к требованиям о расторжении договора дарения, а также которая применяется к требованиям, вытекающим из договора найма, их сроки продолжаются на время действия такого карантина.

Также в период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Как сообщали Українські Новини, Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.

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