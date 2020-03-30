Рада приняла закон о дистанционной работе

Верховная Рада урегулировала порядок дистанционной работы, а также пообещала не наказывать во время карантина за нарушение налогового законодательства.

За принятие законопроекта №3275 за основу проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 312 депутатов, передают Українськi Новини.

Заключение трудового договора в письменной форме теперь обязательно и при заключении трудового договора о дистанционной (надомной) работе.

При дистанционной работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, при этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать норм.

Выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав работников.

При этом, если работник и работодатель письменно не договорились об ином, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором.

Также, что касается гибкого режима рабочего времени, он устанавливается по согласованию между работником и работодателем на определенный срок или бессрочно на время угрозы распространения эпидемии, пандемии, угрозы военного, техногенного, природного или иного характера.

Гибкий режим рабочего времени может предусматривать: фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности, при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части; переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени; время перерыва для отдыха и питания.

Учет рабочего времени при это ведет сам работодатель.

Кроме этого, гибкий график, как правило, не применяется на непрерывно действующих предприятиях при многосменной организации работы, а также в случаях, когда выполнение обязанностей работником требует его присутствия.

Подчеркивается, что применение гибкого графика не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.

Как сообщали Українськi Новини, Рада разрешила судам рассматривать дела в режиме видеоконференции.

Также Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.