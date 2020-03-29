Правительство сократит расходы на аппарат ВР, Госуправдалами, Офис Генпрокурора и другие органы власти

Правительство Украины сократит расходы практически на все органы государственной власти, в частности, на аппарат Верховной Рады, Офис Генерального прокурора, Антикоррупционный суд и все министерства.

Согласно сравнительной таблице изменений закона о госбюджете, которая имеется в распоряжении Українських Новин, на аппарат парламента расходы будут сокращены на 48,3 млн гривен, до 1,982 млрд гривен, на Офис Генерального – на 129,9 млн гривен, до 7, 529 млрд гривен, на Высший антикоррупционный суд - на 82,3, до 291,4 млн гривен.

Полный список изменений расходов содержится в таблице.







Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров уменьшит расходы на образование. По словам премьер-министра Шмыгаля, в предложенном проекте государственного бюджета на образовательную отрасль предполагается 126 млрд гривен. То есть, уменьшение составляет лишь 4%.



Кроме того, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование в бюджете не урежут.



Ранее Кабмин предлагал сократить расходы из государственного бюджета на строительство дорог, поддержкку аграриев, сферы образования и кино.



