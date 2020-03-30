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  • Рада в первом чтении поддержала законопроект о неплатежеспособных банках
30 марта 2020, понедельник, 17:19 183
Политика 2020-03-30T17:34:52+03:00
Українські Новини
Рада в первом чтении поддержала законопроект о неплатежеспособных банках

Рада в первом чтении поддержала законопроект о неплатежеспособных банках

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Банки, неплатежеспособность
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции
Внеочередное заседание 30 марта 2020, Верховная Рада. Скриншот трансляции

Верховная Рада намерена запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

За принятие в первом чтении законопроекта №2571-д проголосовало 267 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кабмин 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571.

Затем были зарегистрированы ряд альтернативных документов.

Депутат Ярослав Железняк 30 марта сообщил, что профильным комитетом парламента был поддержан законопроект №2571-д, но в редакции правительства.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Помимо этого, законопроект наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями.

В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.

Также Рада провалила голосование за госбюджет 2020.

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