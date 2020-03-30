Рада в первом чтении поддержала законопроект о неплатежеспособных банках

Верховная Рада намерена запретить возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.

За принятие в первом чтении законопроекта №2571-д проголосовало 267 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кабмин 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571.

Затем были зарегистрированы ряд альтернативных документов.

Депутат Ярослав Железняк 30 марта сообщил, что профильным комитетом парламента был поддержан законопроект №2571-д, но в редакции правительства.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Помимо этого, законопроект наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями.

В частности, НБУ сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными, а также обязать банк определять связанных лиц до совершения операций с ними.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.

Также Рада провалила голосование за госбюджет 2020.