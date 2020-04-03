Давно такого не було: НБУ купив на міжбанку 150 млн доларів

У той час, як гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися, Національний банк купив на міжбанку 150 млн доларів у п'ятницю, 3 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Давно такого не було і ось знову. Сьогодні ми купили на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів. Пропозицію валюти з боку бізнесу було істотно вище попиту. Тому ми могли викупити надлишок в резерви, а не протидіючи ринковому тренду", - йдеться в ньому.

На поточному тижні НБУ не здійснював інтервенції з продажу валюти, а лише поповнював міжнародні резерви.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк купив на міжбанку 34 млн доларів у четвер, 2 квітня після того, як 1 квітня не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Після чого Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 квітня, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.