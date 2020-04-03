підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 квітня 2020, пʼятниця, 19:48 17
Економіка 2020-04-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
Давно такого не було: НБУ купив на міжбанку 150 млн доларів

Давно такого не було: НБУ купив на міжбанку 150 млн доларів

Ярина Вацяк
НБУ, Курс валют, обмін валют, купівля валюти, Золотовалютні резерви
Долари
Долари

У той час, як гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися, Національний банк купив на міжбанку 150 млн доларів у п'ятницю, 3 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Давно такого не було і ось знову. Сьогодні ми купили на міжбанківському валютному ринку 150 млн доларів. Пропозицію валюти з боку бізнесу було істотно вище попиту. Тому ми могли викупити надлишок в резерви, а не протидіючи ринковому тренду", - йдеться в ньому.

На поточному тижні НБУ не здійснював інтервенції з продажу валюти, а лише поповнював міжнародні резерви.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк купив на міжбанку 34 млн доларів у четвер, 2 квітня після того, як 1 квітня не купував і не продавав валюту на міжбанку.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 квітня, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Після чого Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 квітня, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

 

Більше новин про: НБУ Курс валют обмін валют купівля валюти Золотовалютні резерви

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися...
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідн...
Під час карантину НБУ отримав скарги на 45 банків...
НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВ...
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем
Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися
Новини
Депутат Ради Горбенко одужав після коронавірусу 20:32
СБУ попередила незаконне вивезення 10 тисяч масок в Євросоюз 20:13
Кабмін оприлюднив останні макропоказники на 2020 значно гірші озвучених Шмигалем 20:11
На території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коронавірусу, - СБУ 19:49
Давно такого не було: НБУ купив на міжбанку 150 млн доларів 19:48
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Комфортне" житло досягло 46% ринку: забудовник сам визначає клас 10:59 Прес-реліз
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok