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03 апреля 2020, пятница, 05:35 2925
Финансы 2020-04-03T05:35:01+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные

НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Обмен валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 апреля, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,3242
1 доллар США 27,5962
1 швейцарский франк 28,5085
10 иен 2,5731
10 российских рублей 3,5088
1 евро 30,0812

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 1 апреля на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD после снижения курса в среду на 6 коп. 

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