НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 апреля, на 12,49 коп. до 27,7538 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,3242 1 доллар США 27,5962 1 швейцарский франк 28,5085 10 иен 2,5731 10 российских рублей 3,5088 1 евро 30,0812

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. В НБУ констатируют отсутствие ажиотажа на валюту со стороны населения. Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 1 апреля на 12,34 коп. до 28,0324 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,75 коп. до 27,4552 UAH/USD.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD после снижения курса в среду на 6 коп.