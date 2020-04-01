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01 апреля 2020, среда, 20:46 311
Финансы 2020-04-01T21:05:03+03:00
Українські Новини
НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке 1 апреля

НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке 1 апреля

Елена Новикова
НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

В то время, как курс гривны на межбанке снизился на 6 коп. до 27,66 UAH/USD, Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок в среду, 1 апреля. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. Рынок балансировался без нашего участия - при незначительных колебаниях и преимущественно вокруг отметки 27,7 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом были уравновешены", - говорится в нем.

НБУ отмечает, что также не наблюдается и ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.

Пик ажиотажа пришелся на 10-18 марта, а по завершению этого периода спрос граждан существенно ослаб.

В последние дни население продает валюты даже больше, чем покупает.

Чистая продажа валюты населением через кассы и интернет с начала года - более 300 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 31 апреля НБУ купил $64 млн на межбанке на фоне новостей об МВФ

Также с начала года Национальный банк Украины продал из резервов 1,4 млрд долларов.

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