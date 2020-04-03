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03 апреля 2020, пятница, 14:10 168
Экономика 2020-04-03T14:18:06+03:00
Українські Новини
Гривна взлетела. Курс НБУ на 6 апреля

Гривна взлетела. Курс НБУ на 6 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 апреля, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3-5 апреля, на 16,22 коп. до 27,6249 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 2 апреля, снизился на 2 копейки до 3,03 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 апреля на 19,81 коп. до 27,8206 UAH/USD, курс покупки понизился на 20,49 коп. до 27,2266 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD после снижения курса в среду на 6 коп. 

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