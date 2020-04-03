Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в четверг на 21 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 27,44 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,37-27,42 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,40-27,43 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,42-27,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,59% с 23,74 UAH/USD до 27,44 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 апреля, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Тем временм, Национальный банк купил на межбанке 34 млн долларов в четверг, 2 апреля.