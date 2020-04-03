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03 апреля 2020, пятница, 18:08 1029
Финансы 2020-04-03T18:18:55+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Курс валют
Курс валют

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в четверг на 21 коп. в пятницу укрепился на 1 коп. до 27,44 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,37-27,42 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,40-27,43 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,42-27,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,59% с 23,74 UAH/USD до 27,44 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 апреля, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

Тем временм, Национальный банк купил на межбанке 34 млн долларов в четверг, 2 апреля.

 

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