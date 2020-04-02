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02 апреля 2020, четверг, 19:59 59
Финансы 2020-04-02T20:00:51+03:00
Українські Новини
НБУ купил на межбанке 34 млн долларов и обещает пока не вводить валютные ограничения

НБУ купил на межбанке 34 млн долларов и обещает пока не вводить валютные ограничения

Ярина Вацяк
Курс гривны, Нацбанк, Золотовалютные резервы, Межбанк, покупка валюты
НБУ
НБУ

Национальный банк купил на межбанке 34 млн долларов в четверг, 2 апреля после того, как 1 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили 34 млн долларов. Ситуация способствовала этому - предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5", - говорится в нем.

НБУ добавил, что курс не фиксирует, а также не планирует вводить валютные ограничения.

Как сообщали Українські Новини, 31 марта НБУ купил $64 млн на межбанке на фоне новостей об МВФ.

В то время, как инвестбанкиры отмечают, что в ближайшие несколько месяцев предпосылок для дефолта Украины нет, в марте государственный бюджет недовыполнен по доходам на 10,4%, или на 10,2 млрд гривен.

Также с начала года Национальный банк Украины продал из резервов 1,4 млрд долларов.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения курса в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 21 коп. до 27,45 UAH/USD.

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