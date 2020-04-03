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03 квітня 2020, пʼятниця, 14:20 5
Суспільство 2020-04-03T15:59:13+03:00
Українські Новини
Дипломати і водії вантажних авто йти на обсервацію не будуть, — Шмылаль

Дипломати і водії вантажних авто йти на обсервацію не будуть, — Шмылаль

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні
Самоізоляція. Карантин. Фото: Pixabay
Самоізоляція. Карантин. Фото: Pixabay

Незважаючи на те, що обсервація для тих, хто приїхав з-за кордону стала обов'язковою, Кабінет Міністрів звільнив неї дипломатів і водіїв вантажних транспортних засобів.

Про це йдеться в опублікованих прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в Telegram-каналі нових  обмежувальних карантинних заходах, передають Українські Новини.

Так, зазначено, що особи, які перетинають державний кордон, підлягають обов'язковій 14-денний обсервації.

При цьому від даного обов'язкового обмеження звільнені дипломати, члени міжнародних організацій, водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських суден, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим на коронавірус.

Інфографіка: Телеграм-канал Дениса ШмигаляІнфографіка: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Інфографіка: Телеграм-канал Дениса ШмигаляІнфографіка: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив перебування вулицях без підтверджувальних особу документів.

Крім того, на карантині не можна з'являтися в громадському місці без маски.

Кабінет Міністрів заборонив переміщення групою з більше 2 осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей.

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