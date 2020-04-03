НАБУ допитало брата Єрмака, - адвокат

Національне антикорупційне бюро допитало брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса за "плівки", де він обговорює з кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Іван Холондович.



"Був допит тривав близько 2-3 годин", - сказав адвокат.



За його словами, Єрмака допитали як свідка в рамках справи, яку розслідує НАБУ за заявою депутата Верховної Ради Гео Лероса ("Слуга народу").



Єрмак дав обґрунтовані показання щодо розслідуваних обставин.



Денис Єрмак погодився надати зразки голосу і відповідно до закону були відібрані зразки мовлення.



Єрмак розповів про обставини знайомства з особами, які фігурують у справі, й надав інформацію про можливе залучення їх до провокативних дій на замовлення окремих груп людей і служб.



Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" держпосадами і опублікував відео з ним.



3 квітня СБУ допитала Дениса Єрмака.

30 березня САП почала розслідувати можливий незаконний вплив брата Андрія Єрмака Дениса при призначенні осіб на державні посади.