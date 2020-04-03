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03 квітня 2020, пʼятниця, 15:32 17
Силові структури 2020-04-03T15:33:22+03:00
Українські Новини
НАБУ допитало брата Єрмака, - адвокат

НАБУ допитало брата Єрмака, - адвокат

Валерия Драгомирова
НАБУ, Допит, Денис Єрмак
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода

Національне антикорупційне бюро допитало брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса за "плівки", де він обговорює з кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Іван Холондович.

"Був допит тривав близько 2-3 годин", - сказав адвокат.

За його словами, Єрмака допитали як свідка в рамках справи, яку розслідує НАБУ за заявою депутата Верховної Ради Гео Лероса ("Слуга народу").

Єрмак дав обґрунтовані показання щодо розслідуваних обставин.

Денис Єрмак погодився надати зразки голосу і відповідно до закону були відібрані зразки мовлення.

Єрмак розповів про обставини знайомства з особами, які фігурують у справі, й надав інформацію про можливе залучення їх до провокативних дій на замовлення окремих груп людей і служб.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" держпосадами і опублікував відео з ним.

3 квітня СБУ допитала Дениса Єрмака.

30 березня САП почала розслідувати можливий незаконний вплив брата Андрія Єрмака Дениса при призначенні осіб на державні посади.

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НАБУ допитало брата Єрмака, - адвокат
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