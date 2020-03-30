САП открыла дело на брата Ермака за возможную торговлю должностями

В то время, как появились "пленки Ермака", на которых его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследовать возможное незаконное влияние брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса Ермака при назначении лиц на государственные должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти", - сказано в нем.

Отмечается, что в САП поступило обращение депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Гео Лероса о возможном совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

Кроме того, в своем обращении депутат просил проверить причастность руководства Офиса Президента к совершению указанного преступления.

30 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления были внесены в Единые реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщали Українські Новини, нардеп от "Слуги народа" Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями.



В феврале Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.