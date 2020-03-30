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30 марта 2020, понедельник, 13:39 368
Силовые структуры 2020-03-30T13:59:56+03:00
Українські Новини
САП открыла дело на брата Ермака за возможную торговлю должностями

САП открыла дело на брата Ермака за возможную торговлю должностями

Надежда Комендантова
САП, Андрей Ермак, Записи Ермака, Денис Ермак

В то время, как появились "пленки Ермака", на которых его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала расследовать возможное незаконное влияние брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса Ермака при назначении лиц на государственные должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти", - сказано в нем.

Отмечается, что в САП поступило обращение депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Гео Лероса о возможном совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия.

Кроме того, в своем обращении депутат просил проверить причастность руководства Офиса Президента к совершению указанного преступления.

30 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления были внесены в Единые реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщали Українські Новини, нардеп от "Слуги народа" Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями.


В феврале Зеленский назначил руководителем Офиса президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

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САП открыла дело на брата Ермака за возможную торговлю должностями
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