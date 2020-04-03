СБУ допросила брата Ермака

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса и допросила его. Об этом Українським Новинам сообщил источник в СБУ. "Он был у нас на допросе", - сказал собеседник. По его словам, допрос состоялся недавно. Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, которое расследует СБУ и которое касается видеозаписей его встреч, обнародованных депутатом Верховной Рады Гео Леросом ("Слуга народа"). Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля к Гео Леросу в дом заявилася Служба безопасности Украины, пока того не было дома. Правоохранительные органы вызвали "слугу народа" на допрос, вручив три повестки на разные даты, начиная с 3 апреля 2020. Но Гео Лерос отказался их получить. Тем временем, сам Денис Ермак прокомментировал видеозапись, которые, 29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал. На них брат главы Офиса президента обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль.