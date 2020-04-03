СБУ допросила брата Ермака

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса и допросила его.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в СБУ.

"Он был у нас на допросе", - сказал собеседник.

По его словам, допрос состоялся недавно.

Ермака допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных производств, которое расследует СБУ и которое касается видеозаписей его встреч, обнародованных депутатом Верховной Рады Гео Леросом ("Слуга народа").

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля к Гео Леросу в дом заявилася Служба безопасности Украины, пока того не было дома. Правоохранительные органы вызвали "слугу народа" на допрос, вручив три повестки на разные даты, начиная с 3 апреля 2020. Но Гео Лерос отказался их получить.