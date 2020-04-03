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03 квітня 2020, пʼятниця, 13:19 8
Кабмін 2020-04-03T13:45:01+03:00
Українські Новини
Пункти пропуску на кордоні України скоротять вдвічі

Пункти пропуску на кордоні України скоротять вдвічі

Таня Войтюк
Кабмін, Пункти пропуску, Денис Шмигаль, Карантин в Україні
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет Міністрів, крім заборони на переміщення групою осіб з більш ніж 2 людей, має намір скоротити кількість пунктів пропуску на кордоні з 49 до 21.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми продовжуємо посилювати заходи захисту зовнішніх кордонів. Залишиться працювати тільки 21 пункт пропуску на державному кордоні України", - сказав він.

Також Шмигаль підкреслив, що вводиться обов'язкова обсервація усіх без винятків осіб, які перебувають в Україну терміном на 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів заборонив експорт гречки до 1 липня.

Незважаючи на те, що Кабмін розширив список обмежень на час карантину, уряд вивів з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, включаючи ломбарди і кредитні спілки, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.

Тим часом в Україні стартувала програма медгарантий для населення.

Також в умовах посилення карантину в Україні важливо знати, що таке "громадське місце", де не можна з'являтися без маски.

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