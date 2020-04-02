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02 апреля 2020, четверг, 14:57 114
Кабмин 2020-04-02T14:58:06+03:00
Українські Новини
Ломбарды и кредитные союзы будут работать во время каранатина, - Кабмин

Ломбарды и кредитные союзы будут работать во время каранатина, - Кабмин

Таня Войтюк
Кабмин, Ломбард, карантин в Украине
Ломбард. Фото: skarb.com.ua
Ломбард. Фото: skarb.com.ua

Несмотря на то, что Кабмине расширил список ограничений на время карантина, правительство вывело из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, включая ломбарды и кредитные союзы, а также разрешило аптекам работать круглосуточно. 

Соответствующие изменения в постановление №211 внес Кабмин, передает пресс-служба Минэкономразвития. 

Помимо указанного, во время карантина теперь разрешена продажа запчастей для транспортных средств, включая тракторы и с/х технику, а также продажа молодняка домашней птицы.

Правительство также рекомендовало бизнесу допускать не более одного посетителя на 10 кв. м торгового зала с учетом 1,5-м дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Как сообщали Українські Новини, в Украине стартовала программа медгарантий для населения.

Также в условиях ужесточения карантина в Украине важно знать, что такое "общественное место" и где нельзя появляться без маски.

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