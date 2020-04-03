підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 квітня 2020, пʼятниця, 09:49 24
Фінанси 2020-04-03T09:54:28+03:00
Українські Новини
Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами

Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами

Сергій Жолобецький
МВФ, Мінфін, Держборг України, Зовнішній борг України, виплати за держборгом
Прогнозні платежі за держборгом зросли
Прогнозні платежі за держборгом зросли

У той час як загальний держборг у лютому трохи скоротився, Україні протягом квітня-червня необхідно виплатити 50,55 млрд гривень за зовнішніми боргами і 91,21 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

зокрема, за зовнішніми боргами у другому кварталі Україні необхідно виплатити 8,52 млрд гривень за обслуговування боргу і 42,03 млрд гривень – погасити.

За обслуговування внутрішнього боргу у другому кварталі Україні необхідно виплатити 27,81 млрд гривень, погасити – 63,4 млрд гривень, з яких майже 100% - ОВДП.

Пік виплат у поточному році припадає на 3-й квартал.

В липні-вересні Україні необхідно буде виплатити за внутрішніми боргами 73,35 млрд гривень (17,59 млрд гривень – обслуговування, 55,76 млрд – погашення), 94,57 млрд гривень – за зовнішніми боргами (20,2 млрд гривень – обслуговування, 74,37 млрд – погашення).

Якщо в 2020 році платежі за держборгом заплановані в сумі 449,75 млрд гривень, то в 2021 році вони знизяться до 323,57 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в березні скоротився на 38,8% з 17,182 млрд гривень (на 1 березня) до 10,517 млрд гривень (на 1 квітня).

Після того, як у січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису, в лютому 2020 року державний бюджет по доходах виконано на 93,7%.

Після створення в Україні Агентства з управління держборгом, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Більше новин про: МВФ Мінфін Держборг України Зовнішній борг України виплати за держборгом

Кількість заражених коронавірусом досягла мільйона. Дані на 3 квітня
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні
Новини
Інститут нацпам'яті відцензурував біографію Олеся Гончара викинувши з неї участь у Великій Вітчизняній і держнагороди письменника, - Бужанський 10:55
В столиці паски будуть святити на хлібозаводах і ціни піднімати не стануть 10:46
Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на 3 квітня 10:30
В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих 10:04 Інфографіка
Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами 09:49
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень 16:00
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
На великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ 13:26
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok