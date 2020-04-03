Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами

У той час як загальний держборг у лютому трохи скоротився, Україні протягом квітня-червня необхідно виплатити 50,55 млрд гривень за зовнішніми боргами і 91,21 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

зокрема, за зовнішніми боргами у другому кварталі Україні необхідно виплатити 8,52 млрд гривень за обслуговування боргу і 42,03 млрд гривень – погасити.

За обслуговування внутрішнього боргу у другому кварталі Україні необхідно виплатити 27,81 млрд гривень, погасити – 63,4 млрд гривень, з яких майже 100% - ОВДП.

Пік виплат у поточному році припадає на 3-й квартал.

В липні-вересні Україні необхідно буде виплатити за внутрішніми боргами 73,35 млрд гривень (17,59 млрд гривень – обслуговування, 55,76 млрд – погашення), 94,57 млрд гривень – за зовнішніми боргами (20,2 млрд гривень – обслуговування, 74,37 млрд – погашення).

Якщо в 2020 році платежі за держборгом заплановані в сумі 449,75 млрд гривень, то в 2021 році вони знизяться до 323,57 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в березні скоротився на 38,8% з 17,182 млрд гривень (на 1 березня) до 10,517 млрд гривень (на 1 квітня).

Після того, як у січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису, в лютому 2020 року державний бюджет по доходах виконано на 93,7%.

Після створення в Україні Агентства з управління держборгом, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.