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01 апреля 2020, среда, 10:24 209
Финансы 2020-04-01T10:25:41+03:00
Українські Новини
Остаток средств в госказне сократился почти на 40%

Остаток средств в госказне сократился почти на 40%

Сергей Жолобецкий
Госказначейство, ЕКС, госказна
Остатки средств на ЕКС сократились почти на 40%
Остатки средств на ЕКС сократились почти на 40%

В то время как в феврале госказна была наполнена, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в марте сократился на 38,8% с 17,182 млрд гривен (на 1 марта) до 10,517 млрд гривен (на 1 апреля).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 17,547 млрд гривен по состоянию на 1 января.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

После того, как в январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи, в феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.

После создания в Украине Агентства по управлению госдолгом, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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