Доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%

После того, как в январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи, в феврале 2020 года государственный бюджет по доходам выполнен на 93,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом совокупные доходы госбюджета в феврале составили 95,3%.

Отмечается, что причины, которые усложнили выполнение росписи в январе, имели влияние и в феврале.

"Речь идет о различии фактических макроэкономических показателей от тех, которые были заложены в государственном бюджете на 2020 год. В частности речь идет об укреплении курса гривны, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), низкие цены на природный газ, более медленный рост средней зарплаты, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год", - говорится в сообщении.

В то же время в феврале доходы, за администрирование которых отвечает Государственная налоговая служба, составили 37,1 млрд гривен и были выше, чем роспись на 7,1%, или на 2,5 млрд гривен.

"Главным источником перевыполнения доходов в феврале были поступления налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, который составил 21,6 млрд гривен. Сальдо поступлений НДС в феврале составил 10,8 млрд гривен, что на 3,4 млрд гривен больше росписи февраля (в феврале было возмещено 10,8 млрд гривен)", - подчеркнули в министерстве.

Также в феврале обеспечено выполнение показателей росписи от акцизного налога с табачных изделий на сумму 3,3 млрд гривен благодаря восстановлению производства табачными компаниями.

В свою очередь, по оперативным данным Госказначейства, в январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд гривен, или 85,5% от росписи.

Также расходы на оплату труда выросли на 17,8% г/г до 28,2 млрд гривен в результате повышения минимальной заработной платы и составили 91,9% от росписи.

Кроме того, снижение доходности по ОВГЗ и укрепление курса гривны позволили сэкономить на обслуживании долга 3,4 млрд гривен.

Также сообщается, что 28 февраля Минфин получил новый проект макропрогноза от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и в ближайшее время оценит влияние обновленного макроэкономического прогноза на бюджетные показатели на 2020 год.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 госбюджет недополучил 35 млрд гривен доходов.

Также остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 68% с 55,006 млрд гривен (на 1 декабря) до 17,547 млрд гривен (на 1 января).