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27 марта 2020, пятница, 17:40 18
Экономика 2020-03-27T17:40:08+02:00
Українські Новини
Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд

Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд

Валерия Драгомирова
Госдолг, Общий госдолг, Совокупный государственный долг
Деньги
Деньги

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале сократился на 0,02%, или на 0,02 млрд долларов до 83,38 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 047,80 млрд гривен, или 83,38 млрд долларов против 2 078,13 млрд гривен, или 83,39 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 29 февраля составил 1 808,25 млрд гривен (73,62 млрд долларов) против 1 831,63 млрд гривен (73,50 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,58 млрд долларов до 40,45 млрд долларов.

Прямой внутренний долг сократился с 820,34 млрд гривен до 814,64 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 32,92 млрд долларов до 33,17 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 29 февраля составил 239,55 млрд гривен, или 9,75 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Кроме того, Украине необходимо выплатить $12 млрд по внешним долгам за 2 года.

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