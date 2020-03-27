Общий госдолг в феврале сократился до $83,4 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале сократился на 0,02%, или на 0,02 млрд долларов до 83,38 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.



Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 047,80 млрд гривен, или 83,38 млрд долларов против 2 078,13 млрд гривен, или 83,39 млрд долларов месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 29 февраля составил 1 808,25 млрд гривен (73,62 млрд долларов) против 1 831,63 млрд гривен (73,50 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,58 млрд долларов до 40,45 млрд долларов.



Прямой внутренний долг сократился с 820,34 млрд гривен до 814,64 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 32,92 млрд долларов до 33,17 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 29 февраля составил 239,55 млрд гривен, или 9,75 млрд долларов.



Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.



Кроме того, Украине необходимо выплатить $12 млрд по внешним долгам за 2 года.