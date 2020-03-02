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02 марта 2020, понедельник, 09:24 17
Финансы 2020-03-02T09:30:12+02:00
Українські Новини
В январе госдолг немного сократился

В январе госдолг немного сократился

Сергей Жолобецкий
Минфин, Валюта, Госдолг, Доллары, внутренний долг
Госдолг сократился в январе после роста в декабре
Госдолг сократился в январе после роста в декабре

После создания в Украине Агентства по управлению госдолгом, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 2 079,02 млрд гривен или 83,43 млрд долларов против 1 998,28 млрд гривен, или 84,36 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 января составил 1 832,51 млрд гривен (73,54 млрд долларов) против 1 761,37 млрд гривен (74,36 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,34 млрд долларов до 40,58 млрд долларов.

Прямой внутренний долг сократился с 829,5 млрд гривен до 821,2 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился с 35,02 млрд долларов до 32,95 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 января составил 237,14 млрд гривен, или 9,89 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

За 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.

Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.

Украине в течение февраля необходимо выплатить 4,7 млрд гривен по внешним долгам и 22,98 млрд гривен по внутренним долгам.

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В январе госдолг немного сократился
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