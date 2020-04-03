Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для учнів 7 класу

У понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Уроки будуть транслювати з понеділка по п'ятницю і до закінчення карантину, який продовжили до 24 квітня. Міністерство освіти опублікувало розклад занять. Про те, які уроки будуть транслюватися для учнів 7 класу і коли, розкажуть Українські Новини.

Так, повідомляється, що для семикласників уроки транслюватиме телеканал ZIK. Також всі заняття також будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі Міністерства освіти.

Понеділок

Англійська мова Історія України Руханка Математика Географія Руханка

Вторник

Українська мова Математика Руханка Біологія Фізика Руханка

Среда

Англійська мова Математика Рузанка Хімія Географія Руханка

Четверг

Українська мова Всесвітня історія Руханка Фізика Біологія Руханка

Пятница

Українська мова Математика Руханка Англійська мова Хімія Руханка

Розклад уроків. Інфографіка: Міністерство освіти України

Відзначається також, що на YouTube-каналі Міносвіти в описі під кожним відео вчителі також будуть залишати домашні завдання на закріплення теми, а посилання на електронні версії підручників можна буде знайти в описі під відео.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як виглядає розклад для п'ятикласників.

Також Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку для 5 класу.