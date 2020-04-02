У Китаї новий спалах коронавірусу: за добу зафіксовано близько двох тисяч хворих

Раніше стало відомо, що епідемія коронавірусу в Китаї пішла на спад, у зв'язку з чим, закрили всі лікарні і відкрили кордони. Пізніше стало відомо, що кількість захворілих інфекцією була приховано владою. Тим часом, в країні почався новий спалах епідемії: за добу заразилися понад 1,6 тисяч осіб. Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

"На жаль, зареєстровано в Китаї за минулу добу 1,6 тис. Нових випадків коронавирусной хвороби. До цього Китаю вдавалося стримувати коронавірусну хворобо...", - зазначив лікар.

Крім того, за словами чиновника, за добу зафіксовано 7 летальних випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, пацієнт з Китаю хворів на коронавірус майже 50 днів. Він виглядав майже здоровим, але переносив Cоvid-19.

Тим часом, Китай стурбований появою безсимптомних носіїв коронавірусу.

Також китайські журналісти назвали ім'я першої людини, від якого пішла епідемія коронавірусу по всьому світу.