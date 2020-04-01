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  • В Ухане из-за спада эпидемии закрыли спецбольницу для больных коронавирусом
01 апреля 2020, среда, 10:54 197
Мир 2020-04-01T11:08:42+03:00
Українські Новини
В Ухане из-за спада эпидемии закрыли спецбольницу для больных коронавирусом

В Ухане из-за спада эпидемии закрыли спецбольницу для больных коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Борьба с коронавирусом, спад эпидемии, Коронавирус в Ухане
Коронавирус в Китае. Фото:Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус в Китае. Фото:Twitter/@famous9_vlogs

В то время, как в Мадриде из-за нехватки больниц и врачей пациенты умирают в очередях, в Ухане, который стал первопроходимцем коронавируса, закрыли модульную больницу для больных коронавиурсом. Об этом сообщает China.org.

Отмечается, что решение закрыть больницы было принято после того, как нуждающихся в стационарном лечении значительно уменьшилось. Всего в больнице успешно лечение коронавирусом прошли 1 462 пациента.

Начиная с 9 февраля в больнице вылечили 1 462 пациентов с Covid-19. Также из больницы отпустили помощников врачей из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна. В больнице они проработали почти два месяца.

Как сообщали Українські Новини, ранее китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемия коронавируса по всему миру.

Кроме того, Китай заявил об открытии Уханя после спада эпидемии коронавируса, а также о закрытии всех временных больниц в Ухане.

Тем времене, эксперты и ученые Китая назвали сроки окончания эпидемии коронавируса в Европе. 

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