Китай скрывал реальные масштабы пандемии COVID-19, - разведка США

Власти Китая скрыли настоящее количество зараженных и умерших в стране вследствие вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, такую информацию предоставило в секретном отчете Белому дому американское разведывательное агентство.

Сообщается, что публичная отчетность Китая относительно заражений и смертей намеренно занижена. В докладе американской разведки говорится, что статистика Китая является поддельной.

Издание отмечает, что в большинстве стран со значительно меньшим количеством населения случаев заражения и смертей от коронавируса в разы больше, нежели в Китае, откуда началась вспышка COVID.

Помимо Китая, ряд западных политиков неоднократно обвиняли в искажении статистики заражений коронавирусом Россию, Иран, Индонезию и особенно Северную Корею, которая до сих пор не сообщила ни об одном случае инфицирования.

Как сообщали Українські Новини, в США обвинили Китай и Иран в сокрытии информации о коронавирусе.

В то же время Китай наращивает производство противоэпидемических материалов, чтобы помочь Украине и 100 другим странам бороться с коронавирусом