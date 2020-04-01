Пациент из Китая болел коронавирусом почти 50 дней. Выглядел почти здоровым, но переносил Cоvid-19

Врачи из Китая, где эпидемия коронавируса идет на спад, обеспокоены историей болезни пациента, который выявлял только легкие симптомы заболевания коронавирусной инфекцией, но оставался зараженным на протяжении 50 дней.

Об этом в среду сообщило польское издание Interia со ссылкой на исследователей Военно-медицинского университета в Чунцине, больницы № 967 и Генеральной больницы китайской армии в Ухане

Мужчина среднего возраста, заболев коронавирусом, не проявлял тяжелых симптомов Cоvid-19. Временами у него была высокая температура, но не было кашля, озноба или одышки.

Врачи лечили его традиционными методами, но это не помогло. Больному стало легче только после того, как перелили ему плазму крови других людей, которые успешно вылечились от Cоvid-19. Только после этого анализы пациента показали отрицательный результат.

Этот случай пока является уникальным. Ученые полагают, что вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Клинические наблюдения показали, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок “жизни” вируса составил 37 дней. Обычно, чем дольше вирус жил в организме, тем сложнее пациент переносил заболевание.

Китайские исследователи предупредили, что таких "хронически зараженных пациентов", которые являются переносчиками инфекции, сами этого не зная, может быть очень много, и это осложняет борьбу с эпидемией.

Как сообщали Українські Новини, врачи обеспокоены случаями заболевания коронавиурсной инфекцией, которая протекает почти бессимптомно.

Ранее китайские журналисты назвали имя первого человека, от которого пошла эпидемиякоронавируса по всему миру.

Кроме того, Китай заявил о закрытии всех временных больниц в Ухане.