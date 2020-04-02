підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
  • Новини
  • Життя
  • Як змінився дозвілля українців з введенням карантину
02 квітня 2020, четвер, 11:15 3
Життя 2020-04-02T11:30:01+03:00
Українські Новини
Як змінився дозвілля українців з введенням карантину

Як змінився дозвілля українців з введенням карантину

Елена Новикова
Карантин, Google, Карантин в Україні, Пошукові запити
Шахи. Фото: pixabay
Шахи. Фото: pixabay

В Україні продовжили карантин до 24 квітня через поширення коронавірусу, тому багато українців змушені сидіти вдома. Коли всі справи по дому зроблені, доводиться шукати заняття, яке допоможе скрасити час. Аналітики сайту Picodi.com склали рейтинг пошукових запитів в Google, щоб дізнатися, як змінилися хобі українців з введенням карантину.

Так, повідомляється, що серед пошукових запитів, які розглядалися, найпопулярнішими були хобі та розваги: кіно, книги, ігри та багато іншого. Аналітики порівняли частоту подібних запитів в березні 2020 з березнем минулого року.

Результати обробки статистичних даних Google показали, що всі розваги, які передбачають вихід з будинку, стали менш популярними: театр на 65%, концерти — 54%, танці — 42%, фотографія — 23%. В даний час українці менше цікавляться садівництвом (зменшення популярності на 44%).

Найбільший інтерес аналітики зафіксували до онлайн-курсів, таким як Coursera, Udemy й інші, — зростання запитів збільшився на 197% з минулого року.

На другому місці зростання популярності (182%) розташувалися настільні ігри.

На третьому місці — карткові ігри (зростання інтересу 115% порівняно з 2019 роком).

Незначним зростанням відзначилися читання (6%), онлайн-ігри (22%) і фільми (32%). Інтерес до іноземних мов виріс всього на 35%.

Як змінилися пошукові запити українців у Google. Інфографіка: picodi.comЯк змінилися пошукові запити українців у Google. Інфографіка: picodi.com

Раніше Українські Новини повідомляли про те, чим можна зайнятися на карантині. Також про те, які фільми і серіали допоможуть урізноманітнити час на карантині.

Більше новин про: Карантин Google Карантин в Україні Пошукові запити

У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня
Курс НБУ на четвер: гривня знову впала в ціні
Новини
СБУ провела обшуки в "Євролаб" за фактом можливого умисного приховування позитивних тестів на коронавірус 12:19
Австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах 12:14
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований 12:09 Інфографіка
Рішення про відкриття продуктових ринків повинні приймати органи місцевого самоврядування, - Ляшко 11:52
У МОЗ розповіли, коли почнуть виробляти українські тести на коронавірус 11:47
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok