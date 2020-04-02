Як змінився дозвілля українців з введенням карантину

В Україні продовжили карантин до 24 квітня через поширення коронавірусу, тому багато українців змушені сидіти вдома. Коли всі справи по дому зроблені, доводиться шукати заняття, яке допоможе скрасити час. Аналітики сайту Picodi.com склали рейтинг пошукових запитів в Google, щоб дізнатися, як змінилися хобі українців з введенням карантину.

Так, повідомляється, що серед пошукових запитів, які розглядалися, найпопулярнішими були хобі та розваги: кіно, книги, ігри та багато іншого. Аналітики порівняли частоту подібних запитів в березні 2020 з березнем минулого року.

Результати обробки статистичних даних Google показали, що всі розваги, які передбачають вихід з будинку, стали менш популярними: театр на 65%, концерти — 54%, танці — 42%, фотографія — 23%. В даний час українці менше цікавляться садівництвом (зменшення популярності на 44%).

Найбільший інтерес аналітики зафіксували до онлайн-курсів, таким як Coursera, Udemy й інші, — зростання запитів збільшився на 197% з минулого року.

На другому місці зростання популярності (182%) розташувалися настільні ігри.

На третьому місці — карткові ігри (зростання інтересу 115% порівняно з 2019 роком).

Незначним зростанням відзначилися читання (6%), онлайн-ігри (22%) і фільми (32%). Інтерес до іноземних мов виріс всього на 35%.

Як змінилися пошукові запити українців у Google. Інфографіка: picodi.com

Раніше Українські Новини повідомляли про те, чим можна зайнятися на карантині. Також про те, які фільми і серіали допоможуть урізноманітнити час на карантині.