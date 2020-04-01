Головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом. Ще 12 медиків на обсервації

Поки в Запорізькій області 13 підтверджених випадків коронавірусу, в Мелітополі у головного лікаря територіально-медичного об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Віталія Гадомського підтвердили коронавірус. Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто". Лікар повідомив, що почуває себе задовільно. У нього легкі симптоми хвороби, які спочатку були схожі на застуду. Він разом з сім'єю перебуває на самоізоляції. Лікування він отримує на дому. На самоізоляції перебувають 12 колег, які контактували з ним недавно. Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня, лікар-реаніматолог однієї з лікарень міста Хмельницький захворів на коронавірус. Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК, Запоріжжя) запустив власне виробництво багаторазових захисних масок і приступив до виробництва пробних партій дезінфікуючих засобів (антисептиків) для власних потреб. До цього Запоріжжя ввело надзвичайну ситуацію. Тим часом, у столиці Київська міська рада виділила 894 млн гривень на доплати столичним медикам.