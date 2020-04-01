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01 квітня 2020, середа, 20:50 15
Суспільство 2020-04-01T20:55:40+03:00
Українські Новини
Головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом. Ще 12 медиків на обсервації

Головний лікар мелітопольської лікарні заразився коронавірусом. Ще 12 медиків на обсервації

Кира Молчанова
Мелитополь, Запорізька область, Коронавірус, коронавірус в Україні
Лікар. Фото: pexels
Лікар. Фото: pexels

Поки в Запорізькій області 13 підтверджених випадків коронавірусу, в Мелітополі у головного лікаря територіально-медичного об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Віталія Гадомського підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".

Лікар повідомив, що почуває себе задовільно. У нього легкі симптоми хвороби, які спочатку були схожі на застуду. Він разом з сім'єю перебуває на самоізоляції. Лікування він отримує на дому.

На самоізоляції перебувають 12 колег, які контактували з ним недавно.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня, лікар-реаніматолог однієї з лікарень міста Хмельницький захворів на коронавірус.

Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК, Запоріжжя) запустив власне виробництво багаторазових захисних масок і приступив до виробництва пробних партій дезінфікуючих засобів (антисептиків) для власних потреб.

До цього Запоріжжя ввело надзвичайну ситуацію.

Тим часом, у столиці Київська міська рада виділила 894 млн гривень на доплати столичним медикам.

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