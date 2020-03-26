Запорожский титано-магниевый комбинат начал производство защитных масок и антисептиков

Входящий в титановый бизнес группы компаний Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, Запорожье) запустил собственное производство многоразовых защитных масок и приступил к производству пробных партий дезинфицирующих средств (антисептиков) для собственных нужд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини. Производство масок налажено на мощностях швейного участка отделения обслуживания хозяйственного цеха ЗТМК. "Мы временно перепрофилировали одно из наших подразделений и запустили производство масок. Производство масок будет продолжаться, пока в средствах индивидуальной защиты остается необходимость. Дополнительно произведенные маски будут передаваться лечебным учреждениям Запорожья. На производстве этой продукции комбинат ни копейки не зарабатывает, а наоборот, – только несет дополнительные затраты. Мы объединяем наши усилия с государством, чтобы противодействовать угрозе. Для нас, как ответственной компании, здоровье и безопасность сотрудников, их семей и жителей города является приоритетом", – заявил директор ЗТМК Владимир Сивак. Комбинат также приступил к производству пробных партий дезинфицирующих средств (антисептиков) для собственных нужд. Оценочная потребность комбината в дезинфицирующих растворах составляет около 250-280 литров в неделю. Дозаторы с антисептиком уже установлены в основных местах прохода персонала на комбинате, в цехах и подразделениях предприятия. В сообщении отмечается, что весь персонал ЗТМК (3 458 человек) уже обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, при этом предприятию удалось очень быстро воплотить ряд эффективных превентивных мер по предотвращению распространения коронавируса, и сейчас комбинат работает в обычном режиме. "Меры, связанные с предотвращением распространения коронавируса, не помешают комбинату выполнить производственные планы. Производство продукции происходит в полном соответствии с запросом партнеров и заключенными соглашениями", – сказал Сивак. Как сообщали Українськi Новини, ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов. Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа контролирует 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства. Ранее сообщалось о том, что в аптеках наблюдается дефицит медицинских масок, а антисептики в интернет-магазинах продают по завышенной цене.