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26 марта 2020, четверг, 16:03 2366
Экономика 2020-03-26T16:03:24+02:00
Українські Новини
Запорожский титано-магниевый комбинат начал производство защитных масок и антисептиков

Запорожский титано-магниевый комбинат начал производство защитных масок и антисептиков

Елена Новикова
Маски, Запорожский титано-магниевый комбинат, ЗТМК, антисептики, Производство масок, Производство антисептиков
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

Входящий в титановый бизнес группы компаний Group DF Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК, Запорожье) запустил собственное производство многоразовых защитных масок и приступил к производству пробных партий дезинфицирующих средств (антисептиков) для собственных нужд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

Производство масок налажено на мощностях швейного участка отделения обслуживания хозяйственного цеха ЗТМК.

"Мы временно перепрофилировали одно из наших подразделений и запустили производство масок. Производство масок будет продолжаться, пока в средствах индивидуальной защиты остается необходимость. Дополнительно произведенные маски будут передаваться лечебным учреждениям Запорожья. На производстве этой продукции комбинат ни копейки не зарабатывает, а наоборот, – только несет дополнительные затраты. Мы объединяем наши усилия с государством, чтобы противодействовать угрозе. Для нас, как ответственной компании, здоровье и безопасность сотрудников, их семей и жителей города является приоритетом", – заявил директор ЗТМК Владимир Сивак.

Комбинат также приступил к производству пробных партий дезинфицирующих средств (антисептиков) для собственных нужд.

Оценочная потребность комбината в дезинфицирующих растворах составляет около 250-280 литров в неделю.

Дозаторы с антисептиком уже установлены в основных местах прохода персонала на комбинате, в цехах и подразделениях предприятия.

В сообщении отмечается, что весь персонал ЗТМК (3 458 человек) уже обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, при этом предприятию удалось очень быстро воплотить ряд эффективных превентивных мер по предотвращению распространения коронавируса, и сейчас комбинат работает в обычном режиме.

"Меры, связанные с предотвращением распространения коронавируса, не помешают комбинату выполнить производственные планы. Производство продукции происходит в полном соответствии с запросом партнеров и заключенными соглашениями", – сказал Сивак.

Как сообщали Українськi Новини, ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана.

Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов.

Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа контролирует 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства.

Ранее сообщалось о том, что в аптеках наблюдается дефицит медицинских масок, а антисептики в интернет-магазинах продают по завышенной цене.

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